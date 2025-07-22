22/07/2025 08:35

【開市Ｇｏ】標指納指創新高，蒙牛首發點心債，優必選等科企配股

2025年7月22日【要聞盤點】



1、美股市場本周陸續公布業績，使美股繼續呈現個別發展。標普500指數和納斯達克指數盤中收市以歷史新高結束。標普500指數首次收盤站上6300點，盤中最高上升0.62%至6336點。納斯達克指數一度上升0.87%至21077點。道瓊斯指數則先升後跌，開盤上升26點後，升幅擴大至最高259點，達到44601點。



2、美國財長貝桑表示，下一次中美談判的焦點包括討論中國購買俄羅斯和伊朗石油一事，角度可能從傳統的貿易問題，轉向涉及國家安全的問題。貝桑又說，中美很快就會進行貿易會談，特朗普不會為達成協議而作出倉促決定。



3、特朗普政府對聯儲局主席鮑威爾的打壓升級，據霍士新聞報道，國會共和黨眾議員盧納向司法部請求刑事調查，指控鮑威爾在國會作證過程中兩度作出虛假陳述，涉事焦點為聯儲局華盛頓總部大樓的翻新和資金運用問題。



4、美國總統特朗普預料於8月1日對巴西商品實施50%的高額關稅。巴西財長阿達承認貿易協議可能無法在該日之前達成，但表明不會放棄與美國的談判。巴西正制訂應對關稅的緊急計劃，可能把目前對美出口的一半以上重新定向至其他市場，並將進行反制措施。



5、新加坡央行計劃向三家資產管理公司注入11億坡元（約67億港元），作為其50億坡元（約306億港元）證券市場發展計劃（EQDP）的一部分，更多合作投資將於年內陸續公布。



6、根據本港統計處，6月消費物價通脹保持輕微，按年上升1.4%，較5月份的升幅1.9%為低，主要原因是去年政府在6月份提供的電費補貼較5月份少。若將政府所有一次性紓困措施影響排除在外，基本通脹率為1%，與5月份升幅相同。



7、據《彭博》引述消息報道，非洲最大手機銷售商深圳傳音控股(滬:688036)正考慮在香港第二上市。集團正與顧問商談一項可能集資約10億美元（約78億港元）的上市計劃，但具體規模和時間尚未確定。





【焦點股】



蒙牛乳業(2319)

- 擬首度發行點心債，有傳規模為5億美元



京東(09618)

- 回應傳斥約40億元收購佳寶超市：一切以最終官方通告為準



港鐵(00066)

- 據報為北環線鐵路項目尋求貸款，目前正與銀行磋商



金斯瑞(1548)

- 預計稅前利潤轉盈，最多超過2億美元



國泰航空(0293)

- 旗下國泰6月載客量增長25%，上半年載客量增長28%



經緯天地(02477)

- 發布穩定幣加密支付平台「Fopay」



優必選(09880)

- 折讓超9%配股淨籌24.1億元



美中嘉和(2453)

- 折讓16.9%配股，淨籌資2.59億元



英諾賽科(2577)

- 折讓近9%配股，淨籌資5.44億元



中旭未來(9890)

- 預計中期由虧轉賺，最多實現盈利7億元人民幣



阜豐集團(0546)

- 預計中期溢利超過17億元人民幣，同比增長67%



哈爾濱電氣(01133)

- 預計中期盈利增長95%



樂普生物(2157)

- 5426萬已轉換H股今早上市



中國水務(0855)、康達環保(06136)

- 中國水務與公司主席段傳良聯合提要約，溢價逾2%強購康達環保





【油金報價】



紐約期油下跌0.23%，報65.80美元/桶



布倫特期油上升0.01%，報69.05美元/桶



黃金現貨下跌0.14%，報3392.46美元/盎司



黃金期貨上升0.05%，報3408.25美元/盎司

(mn)