22/07/2025 16:23

【關稅戰】行業關稅將加大經濟衝擊，歐元區增長風險料將上升

《經濟通通訊社22日專訊》彭博經濟研究表示，圍繞美國貿易政策的混亂絲毫未見緩和跡象，歐盟製藥業看來難以倖免。



彭博經濟研究稱，更新後的經濟展望假設25%的藥品行業關稅，這將把歐元區GDP增長率再拉低0.3%，預示著經濟增長將進一步放緩，但不會就此崩潰。加上需求疲軟帶來的通脹放緩壓力，彭博經濟研究認為，歐洲央行將把利率降至中性水平以下，預測利率最終將降至1.5厘，比普遍認為的中性水平還要低50個基點。



總體而言，彭博經濟研究維持對2025年歐元區GDP增長1.2%的預測基本不變，但將2026年增長預測從原來的1.0%下調至0.8%，2027年增長預測從1.4%下調至1.3%。(rc)