22/07/2025 16:22

【ＡＩ】馬斯克再揭白宮瘡疤，指「星際之門」項目陷入財困

《經濟通通訊社22日專訊》億萬富翁馬斯克再揭白宮瘡疤，指特朗普政府半年前力推的「星際之門」AI計劃(The Stargate Project)，已因缺乏資金而陷入停滯。



馬斯克早在「星際之門」剛推出之時，就曾質疑該項目缺乏資金，他日前在其X社交平台上回覆一位用戶的帖文時，再次稱：「他們（星際之門）確實沒錢」。



此前有報道稱，白宮半年前宣布的是項AI旗艦計劃已陷入停滯。盡管參與計劃的OpenAI和軟銀最初承諾，首階段將投入1000億美元，但該計劃尚未敲定任何一筆大型數據中心。



據報道，OpenAI和軟銀在合作夥伴關係0的結構和控制方面存在分歧，目前已縮減項目規模，力求年底前在俄亥俄州建立一座較小的設施。(jf)