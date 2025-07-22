22/07/2025 15:53

【議息前瞻】瑞銀料美國聯儲局9月開始減息

《環富通基金頻道22日專訊》瑞銀發表報告指出，美元近期走強屬暫時性修正，預計美元將繼續走弱。該行認為，一旦美聯儲開始減息，對沖美元的成本將下降，預計美元對沖資金流出將持續。



報告預計，美聯儲局將於9月開始減息。歐元兌美元方面，該行預計第三季度將在1.13至1.20區間波動。



至於日圓，報告指出，在日本執政黨在參議院選舉中失利後，首相石場似乎決心繼續擔任首相。這意味著貿易談判可以繼續進行（8月1日截止日期之前），但石場需要尋求新的聯盟或與反對黨合作以通過任何立法。



該行表示，日圓走勢尚不明朗，因為現在可能出現較寬鬆的財政政策，但貿易談判的不確定性也有所減少。該行預計美元兌日圓在第三季度末將達到140。



報告認為，本周歐洲央行會議將是一個「非事件」(non-event)，因為最後一次降息可能已經推遲到9月，因為美歐貿易關係的任何明朗化都已經推遲到歐洲央行會議之後。



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