23/07/2025 17:05

《資金流向》美小型股ETF資金流出30億美元，醫療股遭冷落

《環富通基金頻道23日專訊》富瑞發表美股研究報告指出，投資者對當地小型股持續上漲表現持懷疑態度，過去一周（7月18日當周）小型股ETF資金流出30億美元，自4月8日低點以來累計流出100億美元。



報告指出，大型股核心基金上周獲得逾80億美元資金流入，整體市場基金亦有10億美元流入。受惠於企業盈利表現強勁，金融股持續獲得資金流入，公用事業股亦維持資金流入趨勢。動能股票近期表現亮眼，過去一個月資金流入佔資產規模4%，今年以來更達22%。



另一方面，醫療保健股遭到投資者冷落，過去一個月資金流動排名僅處於第2百分位。通訊服務股亦失去資金青睞，黃金ETF同樣出現資金流出。在信貸市場方面，投資級別債券出現大規模資金流出，高收益債券亦有資金撤離。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。