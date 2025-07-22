22/07/2025 16:25

【聚焦人幣】外匯局：有信心、有能力繼續維護外匯市場穩健運行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》國家外匯局副局長李斌在國新辦發布會表示，經濟高質量發展、對外開放穩步推進、外匯市場韌性不斷增強，這三個有利因素將支持中國外匯市場繼續保持平穩運行，人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。



*上半年企業外匯套期保值比率達30%左右，歷史新高*



李斌指出，從宏觀層面看，人民幣匯率市場化形成機制不斷完善，匯率彈性增強，可以及時釋放外部壓力，促進供求平衡。



從微觀層面看，企業匯率風險中性意識不斷提高，人民幣跨境交易穩步增長，上半年企業外匯套期保值比率、貨物貿易項下人民幣跨境收支佔比均達到30%左右，都是歷史新高。外匯風險敞口降低，有助於市場保持理性交易。



從政策層面看，外匯市場積累了比較豐富的逆周期調節經驗，也有豐富的政策工具儲備，外匯領域監管效能穩步提升，防範化解外部衝擊風險的能力不斷增強。有信心、有能力繼續維護外匯市場穩健運行。