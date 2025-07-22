22/07/2025 18:53

《再戰明天》日本央行副總裁講話，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社22日專訊》日本央行副總裁講話，及美國公布成屋銷售，料為周三（23日）市場焦點。



*歐洲央行一連兩日議息，歐元區公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，第30屆歐盟-日本峰會舉行。歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至24日）。德國總理默茨會見法國總統馬克龍，討論雙邊關係、對外政策與國際安全等議題，兩位領導人在會前將向媒體發表聲明。日本首相石破茂接待歐盟執委會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席科斯塔，並舉行年度峰會。周三本港時間9:30am，日本央行副總裁內田真一講話。



數據方面，周三（23日）2:00pm（本港時間．下同），日本公布6月工具機訂單。10:00pm，美國公布6月成屋銷售，料由403萬降至400萬，月率料由0.8%逆轉至下滑0.7%。同一時間，歐元區公布7月消費者信心指數，料由負15.3收窄至負15。(wa)