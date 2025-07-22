22/07/2025 15:29

摩根資管：料美聯儲最快10月減息，美元第三季出現整固

《經濟通通訊社22日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰形容，美國總統特朗普《大而美》法案獲通過後，市場反應相對平靜，預料美國財政赤字短期對投資者的影響稍為「退一席位」。他提及，環球關稅戰走勢反覆，現時美國經濟面對的關稅稅率約為15%。若計及8月1日新生效的關稅政策，摩根資管預計關稅稅率將升至22%至23%。



*美聯儲或最快10月減息*



許長泰提及，投資者現時普遍認為新一輪關稅談判未必能達成協議，但美國政府可能仍會繼續拖延實施關稅。萬一特朗普堅持實施新關稅，並向貿易夥伴施加更大壓力，將導致市場於未來數周加劇波動。另外，美國通脹現時暫未反映關稅對入口貨品的全面影響，他預計未來數個月的美國通脹數據，應逐漸反映關稅對美國消費者在入口貨品方面的相關問題，通脹下行空間或速度可能較想像中慢，令美聯儲未必會再未來一、兩次議息會議上考慮減息。



許長泰預期，美聯儲於今年9月減息的機會較低，加上特朗普近期不斷向鮑威爾及美聯儲施加壓力減息，反而令當局更為視乎各項經濟數據進行部署，並推遲減息步伐。他亦估計，今年10月可能是美聯儲最早減息的時機。



*美元價格近期回落速度快，料長期持續貶值*



許長泰指出，美元價格近期的回落速度較快，預期未來兩至三年將持續貶值，並對本港旅遊業、服務業競爭力，以及資產吸引力有正面幫助。不過同一時間，鑑於環球央行均不希望自身貨幣升值速度太快，從而導致出口表現受到打擊，故料美元在今年第三季或下半年出現整固，甚或一定程度的反彈。



摩根資管在亞洲股市當中，最為看好中港股市，緊接為東北亞(包括南韓、日本、台灣)、印度、東南亞市場。許長泰補充，美股下半年焦點仍將集中於科技、金融、國防相關的工業板塊。(JL)