22/07/2025 11:20
《港元利率》一個月拆息終止兩連跌創一個月高，隔夜息續升
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息終止兩連跌，報0.92958厘，是7月18日後最高，升1.922基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.79238厘，跌3.982基點，是7月4日後最低。
隔夜息報0.19512厘，升0.506基點；一周拆息升7.018基點，報0.30637厘，兩周則升4.839基點，報0.58196厘。
長息方面，六個月拆息升3.762基點，報2.47054厘，一年期則升0.214基點，報2.90655厘。
港元匯價今日在7.8487-7.8499之間上落，最新報7.8497。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.19512厘，升0.506基點；一周拆息升7.018基點，報0.30637厘，兩周則升4.839基點，報0.58196厘。
長息方面，六個月拆息升3.762基點，報2.47054厘，一年期則升0.214基點，報2.90655厘。
港元匯價今日在7.8487-7.8499之間上落，最新報7.8497。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.19512
|+0.506
|一周
|0.30637
|+7.018
|兩周
|0.58196
|+4.839
|一個月
|0.92958
|+1.922
|兩個月
|1.38976
|-0.595
|三個月
|1.79238
|-3.982
|六個月
|2.47054
|+3.762
|一年
|2.90655
|+0.214
資料來源：香港銀行公會