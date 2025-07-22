22/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.19512 +0.506 一周 0.30637 +7.018 兩周 0.58196 +4.839 一個月 0.92958 +1.922 兩個月 1.38976 -0.595 三個月 1.79238 -3.982 六個月 2.47054 +3.762 一年 2.90655 +0.214

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息終止兩連跌，報0.92958厘，是7月18日後最高，升1.922基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.79238厘，跌3.982基點，是7月4日後最低。隔夜息報0.19512厘，升0.506基點；一周拆息升7.018基點，報0.30637厘，兩周則升4.839基點，報0.58196厘。長息方面，六個月拆息升3.762基點，報2.47054厘，一年期則升0.214基點，報2.90655厘。港元匯價今日在7.8487-7.8499之間上落，最新報7.8497。資料來源：香港銀行公會