22/07/2025 17:05

《神州經脈》滬指創三年半高，B站首入財富中國500強，人幣穩

《神州經脈》滬綜指連漲四個交易日，今日（22日）收升0.62%，報3581.86點，逼近3600點，續創三年半收盤高位；深成指低開高收，揚0.84%；創業板指升0.61%。滬深兩市全天成交1.89萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1932億元或11%。分析人士認為，反內捲和水電基建大項目從供需兩端提振了經濟基本面的預期，從而給市場帶來支撐。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1756，較上個交易日4時30分收盤價升12點子，創7月15日以來一周新高，全日在7.1696至7.1769之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1460，較上個交易日升62點子，止兩連跌，創2024年11月8日以來八個半月新高，較市場預測偏強175點。



*今日新聞精選*



1. 國家外匯管理局副局長李斌今日在國新辦新聞發布會上表示，從遠期、期權等外匯市場指標看，當前市場對人民幣沒有明顯的升值或貶值預期，市場交易理性有序。總體看，沒有追漲殺跌的非理性交易行為。上半年人民幣匯率保持基本穩定，人民幣對美元匯率升值1.9%。另外，國家外匯管理局國際收支司司長賈寧表示，人民幣已成為全球投資者風險分散風險的重要資產和增厚收益的重要配置標的，近期國際機構對全球75家央行的調研結果顯示，30%的央行表示將增配人民幣資產。



2. 李斌在國新辦發布會表示，今年以來，中國經常帳戶順差穩中有增，總體處於合理均衡水平。來華各類投資總體向好。1-5月份，股權性質來華直接投資淨流入311億美元，同比增長16%；來華證券投資淨流入約330億美元，逆轉了去年下半年淨流出態勢。對外投資有序推進。1-5月份，股權性質的對外直接投資519億美元，同比基本持平，對外證券投資保持活躍。



3. 美國國務院周一（21日）證實，美國商務部一名員工數月前以個人身份入境中國後被禁止離境。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「我沒有可以提供的具體情況」，並強調中國是法治國家，依法處理出入境事務。據媒體報道，該名員工申請簽證時沒有披露是美國政府機構員工，因此在4月入境四川成都後被扣查，禁止離開中國。



4. 財富(FORTUNE)中文網今日發布2025年《財富》中國500強排行榜。國家電網以5484億美元的營收蟬聯榜首，中國石油和中國石化分列榜單第二位和第三位，第四位是中國建築集團，中國工商銀行排第五。蘋果最大代工企業鴻海精密位列第六，較去年上升1位，是排名最高的台灣地區公司。今年榜單前十位中沒有大陸民營企業。京東位列第11位，較去年上升2位，是排名最高的大陸民營企業。賽力斯排名較去年上升了235位，至169位，排名躍升幅度最大。嗶哩嗶哩首次登上榜單，排第488位。



5. 繼內媒披露京東首家外賣自營店「七鮮小廚」已於20日在北京東城區開業後，京東今日在微信公眾號「京東黑板報」宣布正式啟動「菜品合夥人」招募計劃，斥10億元現金為1000道招牌菜尋找合夥人。合夥人僅需提供菜品配方並合作研發，由七鮮小廚承擔現炒製作及品控；每道菜立獎100萬元保底分成，菜品銷量分成上不封頂。京東並指，將投入百億元資金建設新型供應鏈，計劃3年內在全國建設1萬家七鮮小廚。



6. 內地網民發現，廣州、深圳地區的星巴克門店近日推出「星子自習室」，有深圳店員向內媒表示，不需要付費入座，不限時、不需要預約，並提供免費電源插座、免費溫水等。「星巴克廣州」微博也發文介紹，「『星子自習室』正在營業中啦~免費的WiFi，穩定的訊號」。「星巴克中國」微博今日回應稱，已在廣東部分星巴克門店新推星子自習室，希望門店空間在炎炎夏日為大家提供一個「自習」的去處，未來將在更多門店嘗試更多的「興趣向」空間和活動。



7. 國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《住房租賃條例》，自2025年9月15日起施行。《條例》明確規定，用於出租的住房應當符合建築、消防等相關規定和強制性標準，不得危及人身安全和健康；廚房、衛生間、陽台、過道、地下儲藏室、車庫等非居住空間不得單獨出租用於居住；租賃住房單間租住人數上限和人均最低租住面積應當符合設區的市級以上地方人民政府規定的標準。



8. 自《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》印發以來，深圳主管部門已與中國證監會相關司局就資本市場支持深圳綜合改革建立了常態化溝通機制，預計年內將有包括香港交易所上市的粵港澳大灣區企業按照政策規定回深圳證券交易所上市等一系列改革成果落地。後續，還將積極調研、廣泛收集企業訴求，繼續抓好優質上市後備資源培育，深化資本市場協同合作。(sl)