22/07/2025 16:24

《外資精點》大和:美國通過加密貨幣法案，維持OSL買入評級

《經濟通通訊社22日專訊》大和發表研究報告指出，美國眾議院通過GENIUS法案，該法案將提交美國總統特朗普簽署成為法律，標誌著美國首個重大加密貨幣立法。花旗集團和摩根大通等主要銀行已表示有意在監管明確的情況下發行穩定幣或代幣化存款用於數字支付。



同時，CLARITY法案（加密市場結構法案）和反CBDC監控國家法案亦通過眾議院投票，將提交參議院討論。大和認為，CLARITY法案是一項更全面的法案，為更廣泛的加密資產創建監管框架，如獲批准可能會催生「山寨幣季」，即中小市值的加密幣種漲幅遠高於比特幣，並預期以太幣領升。



穩定幣法案（GENIUS法案）和加密市場結構法案（CLARITY法案）都獲得了顯著的兩黨支持。大和相信，穩定幣的合法化將顯著提升機構參與度，釋放穩定幣和區塊鏈技術在數字支付和實物資產代幣化(RWA)方面的潛力。



*提醒部分香港傳統券商或短期波動*



大和維持對全球區塊鏈和加密貨幣行業的正面立場，維持OSL集團(00863)及Coinbase「買入」評級。雖然該行對美國和香港監管進展帶動加密貨幣價格和交易量的長期前景保持樂觀，但提醒部分公司，如香港部分傳統券商可能出現短期波動，因為相關商業化機會仍不明確。(rh)



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