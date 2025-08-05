22/07/2025 08:45

【ＡＩ】京東以領投方身份參與三家機器人企業

《經濟通通訊社22日專訊》京東近日在機器人領域火力全開。千尋智能、眾擎機器人、逐際動力三家企業21日同步發布融資公告，融資總額超16億元（人民幣．下同）。京東在三家融資中均以領投方身份參與，成為最大單一機構投資者。



根據報道，千尋智能完成約6億元的Pre-A+輪融資，由京東領投；眾擎機器人完成Pre-A++輪及A1輪融資，其中A1輪由京東領投，總融資額接近10億元。逐際動力(LimX Dynamics)獲京東戰略領投新一輪融資，該公司的人形機器人已準備量產，預計下半年公開銷售。



京東表示，這些投資將聚焦於供應鏈場景，並強調對具身智能、大模型技術的高度重視。(ct)