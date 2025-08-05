22/07/2025 11:22

【ＡＩ】阿里通義千問更新Qwen3旗艦大模型，通用能力顯著升

《經濟通通訊社22日專訊》阿里巴巴(09988)旗下通義千問大模型團隊發布消息，稱更新旗艦版Qwen3模型，推出Qwen3-235B-A22B-FP8非思考模式（Non-thinking）的更新版本。



新的Qwen3模型通用能力顯著提升，包括指令遵循、邏輯推理、文本理解等眾多測評中表現出色，超過Kimi-K2、DeepSeek-V3等頂級開源模型以及Claude-Opus4-Non-thinking等領先閉源模型。



此次，更新的Qwen3模型還增強了對用戶偏好的契合能力，能夠提供更有用的回覆；長文本提升到256K，上下文理解能力進一步增強。(ry)