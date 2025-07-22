22/07/2025 15:23
【聚焦人幣】6月銀行結售匯再錄順差254億美元，首6月逆差
《經濟通通訊社22日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，2025年6月，銀行結匯14900億元人民幣，售匯13083億元人民幣。2025年1-6月，銀行累計結匯82135億元人民幣，累計售匯83950億元人民幣。
按美元計值，2025年6月，銀行結匯2077億美元，售匯1823億美元，結售匯順差254億美元，5月為順差113億美元。2025年1-6月，銀行累計結匯11432億美元，累計售匯11685億美元，累計結售匯逆差253億美元。
2025年6月，銀行代客涉外收入46485億元人民幣，對外付款44667億元人民幣。2025年1-6月，銀行代客累計涉外收入277347 億元人民幣，累計對外付款268207億元人民幣。
按美元計值，2025年6月，銀行代客涉外收入6478億美元，對外付款6225億美元，順差253億美元。2025年1-6月，銀行代客累計涉外收入38606億美元，累計對外付款37333億美元，累計順差1273億美元。(jq)
按美元計值，2025年6月，銀行結匯2077億美元，售匯1823億美元，結售匯順差254億美元，5月為順差113億美元。2025年1-6月，銀行累計結匯11432億美元，累計售匯11685億美元，累計結售匯逆差253億美元。
2025年6月，銀行代客涉外收入46485億元人民幣，對外付款44667億元人民幣。2025年1-6月，銀行代客累計涉外收入277347 億元人民幣，累計對外付款268207億元人民幣。
按美元計值，2025年6月，銀行代客涉外收入6478億美元，對外付款6225億美元，順差253億美元。2025年1-6月，銀行代客累計涉外收入38606億美元，累計對外付款37333億美元，累計順差1273億美元。(jq)