22/07/2025 09:42

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升70點子，報7.1698

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1460，較上個交易日升62點子，止兩連跌，創2024年11月8日以來八個半月新高，較市場預測偏強175點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開70點子，報7.1698，上個交易日即期匯率收盤報7.1768。



監管延續強勢中間價政策，短期人民幣料有支撐。荷蘭國際集團最新報告稱，在缺乏能夠驅動市場數據發布的情況下，預計美元會繼續盤整。考慮到市況平靜，且做空美元的融資成本在4%以上，似乎沒有讓美元立即走弱的催化劑。



美國財政部長貝森特周一表示，不會趕在8月最後期限前倉促達成貿易協議，將很快與中國會談。(jq)