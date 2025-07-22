22/07/2025 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收升12點子，外匯局料外資仍增配人幣資產

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1756，較上個交易日4時30分收盤價升12點子，創7月15日以來一周新高，全日在7.1696至7.1769之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌59點子，報7.1777。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1460，較上個交易日升62點子，止兩連跌，創2024年11月8日以來八個半月新高，較市場預測偏強175點。



國家外匯管理局副局長李斌今日在國新辦新聞發布會上表示，上半年人民幣匯率保持基本穩定，人民幣對美元匯率升值1.9%，從遠期、期權等外匯市場指標看，當前市場對人民幣沒有明顯的升值或貶值預期，市場交易理性有序。他又指，經濟高質量發展、對外開放穩步推進、外匯市場韌性不斷增強，這三個有利因素將支持中國外匯市場繼續保持平穩運行。外匯局國際收支司司長賈寧則表示，目前境外投資者持有境內債券、股票的市值佔比約為3%-4%左右，受多重積極因素支撐，預計外資仍會逐步增配人民幣資產。(jq)