22/07/2025 09:43

【關稅戰】中美海運價格高位回落七成，上半年搶出口後旺季不旺

《經濟通通訊社22日專訊》據《21世紀經濟報道》報道，第三季是傳統海運旺季，但中美海運價格卻大跌，貿易商出口意願低。報道引述業內人士指，「旺季不旺」背後的一大原因在於上半年的「搶運」。



報道引述南京一家貨運代理美線負責人透露，往年6月-10月是美線出口旺季，但目前貨物不多，詢價也較少。出貨意願低迷導致海運價格下跌，美東航線近期回落至3300-3800美元/FEU（40英尺標準箱），美西航線1700-1800美元/FEU，而美東航線在6月初報價最高達到7000美元/FEU，美西航線達到6000美元/FEU。以此計算，美西航線運價大跌70%，美東航線下跌幅度也在50%左右。美西航線價格已經接近船公司成本價，目前已有兩家船公司縮減美西航線運力，不排除其他船公司跟進。



*業內人士：料下半年貿易商繼續謹慎規劃出貨*



信德海事網總經理陳洋指，美國是全球最大的消費市場，今年以來的美線貨物出口與關稅政策有高度關聯，近期的出貨情況可說是「貨主觀望、貨量低迷」。今年第一季美國零售商為應對關稅風險，有一波緊急出貨；4月初美國首次宣布所謂「對等關稅」，貨量一度急凍甚至是停止出貨；5月美國宣布暫緩所謂「對等關稅」，5月底出現一波出貨反彈，運費也大幅上漲，上漲幅度和持續時間不如預期。6月貨量再次回落。美國7月7日起向多國寄發關稅信，亞洲主要出口國關稅普遍高於20%，附加針對中國原產地轉運條款，市場面對更多不確定。



對於下半年出貨情況，報道引述業內人士分析稱，隨著各國關稅政策逐漸明朗，美線貨主無需搶運，該搶運的在此之前已經搶運完畢。再加上最終實質稅率增幅、對進口物價及經濟的進一步影響，以及亞洲貨幣升值、美元貶值效應等，都將促使貿易商謹慎規劃出貨。(sl)