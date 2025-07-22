22/07/2025 11:38

【聚焦數據】上海6月出口增幅擴至9.3%，進口增2.4%回落

《經濟通通訊社22日專訊》上海海關公布，今年6月，上海市實現外貿進出口3678億元（人民幣．下同），同比增長5.4%，增速較5月的4.5%擴大。其中，出口1654億元，增長9.3%，增速較5月大幅擴大5.8個百分點；進口2025億元，增長2.4%，增速較5月回落2.9個百分點。



上半年，上海市實現外貿進出口2.15萬億元，同比增長2.4%，增速比前5個月擴大0.6個百分點。其中，出口9527億元，增長11.1%，增速較前5個月略為回落0.4個百分點；進口1.2萬億元，下降3.6%，降幅較前5個月收窄1.2個百分點。



*月度進出口連續五個月增長，上半年外貿規模創同期新高*



上海海關表示，從月度走勢看，上海市進出口已經連續5個月保持增長，其中出口、進口實現雙增長，進出口穩中向好趨勢明顯。上半年，與上海之間外貿規模超50億元的貿易夥伴達50個，比上一年增加了4個，上海對167個國家和地區進出口實現增長。此外，上海上半年進出口增加值超500億元，已經接近了去年全年的增量，推動上半年外貿進出口規模站穩2萬億元台階，刷新歷史同期紀錄。



與此同時，上海市深度融入全球產供鏈體系，上半年有進出口記錄的7700多個商品中，近5000個實現增長，品類涵蓋電子零部件、重要裝備等，貫穿了產業鏈上中下游。上海市外貿經營主體穩中有增，上半年有進出口記錄的企業超5萬家，當中既有規模超百億元的大型企業，也有大量小微企業。



*上海第二季進出口規模創同期新高，增長7.2%*



上海海關總結，上半年上海外貿特點為「韌性足、活力強、動能新、表現優、暢通快」：二季度進出口1.14萬億元，創歷史同期新高，增長7.2%，較一季度由降轉增；民營企業達4.1萬家，增長7.6%，專精特新企業進出口增速7%，高於整體；高技術產品出口2396.4億元，佔出口總值25.2%，液化天然氣船、手術機器人等增長顯著；海關特殊監管區域進出口8644.5億元，增長7.3%，外高橋保稅區貢獻近5000億元；上海口岸佔全國進出口近四分一，海運空運優勢明顯，汽車出口超10萬輛/月，水果進口高效通關。(sl)