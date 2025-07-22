22/07/2025 12:09

【聚焦數據】商務部：上半年批發和零售業增加值同比增5.9%

《經濟通通訊社22日專訊》中國商務部網站今日發布「流通發展司負責人談2025年1-6月我國批發和零售業發展情況」的文章，指根據國家統計局數據，1-6月，中國批發和零售業增加值6.8萬億元(人民幣．下同)，同比增長5.9%，佔GDP比重為10.3%。中國批發和零售業發展穩中向好，為全方位擴大國內需求、做強國內大循環提供有力支撐。



從批發業看，1-6月，商務部重點聯繫商品市場成交額2.8萬億元，其中工業消費品類、農產品類市場成交額同比增長7.3%、0.1%。從零售業看，據國家統計局數據，1-6月，商品零售額21.8萬億元，同比增長5.1%。限額以上便利店、專業店、超市、品牌專賣店、百貨店五大業態零售額均呈增長態勢，同比分別增長7.5%、6.4%、5.4%、2.4%、1.2%。



*今年以來以舊換新產品賣出超1億台*



以舊換新成效顯著。今年以來，超6600萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超1.09億台，超6900萬名消費者購買手機等數碼產品超7400萬件，全國8.2萬家銷售門店開展電動自行車以舊換新，累計換購新車905.6萬輛。據國家統計局數據，1-6月，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長30.7%，限額以上通訊器材類零售額同比增長24.1%。



老字號商品與服務廣受青睞。各地持續推進2025「老字號嘉年華」，實現直接銷售27.8億元，帶動線上線下銷售額116.2億元。平台企業數據顯示，1-6月，中華老字號餐飲企業堂食交易額同比增長25.2%。



城市商業保持增長。1-6月，商務部重點監測的全國50個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長5.2%、3.4%。截至目前，全國210個試點地區累計建設5510個一刻鐘便民生活圈，服務社區居民1.25億人。



縣鄉市場活力增強。截至目前，全國累計建設改造縣鄉村各類商業網點15.5萬個。據國家統計局數據，1-6月，縣鄉市場規模佔社會消費品零售總額的比重達38.9%。農村電商蓬勃發展。商務大數據顯示，1-6月，全國農村網絡零售額同比增長6.2%；農產品網絡零售額同比增長7.0%。(sl)



