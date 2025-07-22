22/07/2025 09:12

【特朗普新政】德銀：敢炒鮑威爾，30年期美債或飆56個基點

《經濟通通訊社22日專訊》白宮新聞秘書萊維特周一（21日）重申，美國總統特朗普沒有解僱聯儲局主席鮑威爾的計劃。德意志銀行策略師直指，若特朗普罷免鮑威爾，30年期美國國債孳息率可能會躍升56個基點。



共和黨國會眾議員提出對鮑威爾展開誠信調查，萊維特稱，特朗普已「非常明確地表達了對鮑威爾管理聯儲局的不滿。」但她同時強調，特朗普無意解僱鮑威爾。



與此同時，德意志銀行策略師Matthew Raskin和Steven Zeng在報告中表示，對沖聯儲局獨立性面臨的風險，最明確的策略是孳息率曲線陡化交易。如果短期和長期孳息率之間利差擴大，這些交易會受益。(rc)