22/07/2025 09:52

【特朗普新政】「大而美」未來10年令美國赤字增3.4萬億美元

《經濟通通訊社22日專訊》根據美國國會預算辦公室(CBO)最新估算，特朗普近日簽署的稅收與支出法案，將在未來10年使美國赤字增加3.4萬億美元，並導致數百萬人失去醫療保險。



CBO周一（21日）發布的評估顯示，該法案至2034年將導致收入減少4.5萬億美元，支出減少1.1萬億美元。最新分析未納入所謂的動態效應，例如該法案可能對經濟增長或利率在未來產生的影響。



特朗普於本月4日簽署了「大而美」法案。該法案涵蓋特朗普經濟議程的大部分內容，包括永久延長2017年的所得稅減免和部分企業減稅政策、上調州和地方稅抵扣(SALT)上限，為小費和加班工資收入提供臨時性稅收優惠等。



*彭博分析：關稅戰令全球損失2萬億美元*



此外，彭博社分析指出，隨著特朗普貿易戰的影響日益顯現，預計到2027年底，全球GDP蒙受的損失可能高達2萬億美元。



分析指，全球經濟以穩健的步伐邁入2025年。如今形勢已發生轉變。估計美國平均關稅稅率已從1月時的2.3%，升至13.3%，是1939年以來的最高水平。



上述預測假設美國關稅維持在15%左右，比目前水平略有上升。隨著關稅函的發送、談判持續進行和貿易夥伴採取反制措施，不確定性很高。(rc)