22/07/2025 10:44

【特朗普新政】貝森特呼籲美國深化銀行監管改革，廢雙重資本要求

《經濟通通訊社22日專訊》美國財政部長貝森特周一（21日）呼籲對金融監管體系進行更深入的改革，並稱監管機構應考慮廢除拜登時代提出，對銀行業的雙重資本要求結構。



貝森特在聯儲局一次監管會議開始時表示，過高的資本要求給金融機構帶來不必要的負擔，減少了貸款，損害了經濟增長，並透過推動貸款流向非銀行部門而扭曲了市場。



他表示，銀行業監管機關應考慮放棄在2023年7月提出、但從未實施的雙重結構。因為雙重結構與作為現代化項目的資本改革不一致，保留了過時的資本要求。



貝森特亦呼籲，不僅對大型銀行，而且對規模較小的社區銀行，也應放寬監管資本。他認為「合理化和調整監管不一定等於削弱監管。」(rc)