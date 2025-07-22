22/07/2025 14:02

【穩定幣】加密貨幣託管商BitGo秘密申請IPO

《經濟通通訊社22日專訊》加密貨幣託管機構BitGo於當地時間周一（21日）宣布，已秘密向美國證券交易委員會提交首次公開招股（IPO）申請。



這一消息恰逢全球數位資產市場總規模突破4萬億美元歷史高點之際，BitGo的上市計劃標誌著數位資產產業正加速融入傳統資本市場。



區塊鏈研究機構Messari分析師指出：「BitGo的IPO計劃是加密資產從『技術實驗』向『主流金融基礎設施』進步的關鍵一步。其合規框架、保險覆蓋和機構客戶基礎，恰好契合當前SEC對『受監管數位資產服務商』的審核標準。」



BitGo的IPO計劃若順利推進，將產生深遠影響。加密貨幣研究機構Kaiko CEO Ambre Soubiran表示：「這不僅是BitGo的里程碑，更是整個加密行業的成年禮。」(rc)