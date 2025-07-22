22/07/2025 14:06

【外圍經濟】日本債市面臨賣壓，投資者質疑石破茂的政治資本

《經濟通通訊社22日專訊》日本首相石破茂遭遇歷史性的參院選舉挫敗後，日本國債面臨進一步賣壓。隨著東京市場周二（22日）恢復交易，基準10年期國債小幅下跌，孳息率上升1.5個基點，原因是全球債市反彈抑制了日債的直接反應。



三井住友信托資產管理公司高級策略師稻留克俊表示，市場對財政擴張的疑慮持續升溫，考慮到選舉結果，日本國債可能面臨拋售壓力。他預計，孳息率曲線將熊市陡化，尤其是在超長期債券的推動下。



分析指，雖然石破茂繼續在位，為市場提供了一定程度的連續性，但他也需要設法安撫尋求減稅的反對派議員，以及希望通脹緩解的家庭。面對這些壓力，任何讓步料將迅速轉化為更高的債券孳息率。(rc)

