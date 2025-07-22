22/07/2025 15:08

【穩定幣】借「天才法案」東風，以太幣一個月飆漲60%

《經濟通通訊社22日專訊》以太幣過去1個月飆升近60%，目前徘徊在3700美元上方，為1月以來的最高水平。



分析指，以太幣是全球第二大加密貨幣，不過，過去幾年一直被比特幣的光芒所掩蓋。上周，美國國會通過名為《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱《天才法案》）的穩定幣法案，對以太幣而言是一項重大利好。



愈來愈多的公司正在將以太幣加入他們的資產負債表，以接觸去中心化金融和數位資產背後的技術基礎設施。



此外，以太坊對穩定幣技術至關重要，因為它支援可編程代幣，而這是支撐穩定幣運行的智能合約的關鍵特性，超過一半的現有穩定幣依託以太坊運行。(rc)