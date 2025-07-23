23/07/2025 17:45

《外圍焦點》美國公布成屋銷售，特斯拉公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》美股昨日收市呈現分化局面，標普500指數再創歷史新高，惟晶片股大跌令納指回落，道指則靠工業及防守型板塊帶動上揚。市場氣氛聚焦科技龍頭企業即將公布的季度業績。道指升179.37點或0.40%，報44502.44點；標普500指數升4.02點或0.06%，報6309.62點；納指跌81.49點或0.39%，報20892.69點。港股方面，恒生指數收市報25538，升408點或1.6%，成交3331億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚10:00pm，美國公布6月成屋銷售，料由403萬降至400萬，月率料由0.8%逆轉至下滑0.7%。同一時間，歐元區公布7月消費者信心指數，料由負15.3收窄至負15。



在美國，今日公布業績的公司有：谷歌(US.GOOG)、International Business Machines Corp(US.IBM)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、溫德姆酒店(US.WH)等。(wa)