23/07/2025 13:29

【關稅戰】日本汽車稅降至15%，底特律汽車三巨頭：糟糕交易！

《經濟通通訊社23日專訊》日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，美國對日本汽車關稅將降至15%。底特律汽車三巨頭對此表達不滿，稱是「糟糕交易！」



赤澤亮正周二（22日）在華盛頓完成第八輪談判後對記者表示，根據美日貿易協議，美國將把對日本汽車25%的關稅削減一半，加上現行的2.5%關稅，新的稅率為15%。



美國對其他日本商品的關稅亦降至15%。貿易協議不涉及防務支出，也不包括對鋼鋁產品征收的50%關稅。日本將繼續就包括鋼鋁在內的一系列關稅與美國進行磋商。



代表通用汽車、福特和Stellantis的美國汽車政策委員會(American Automotive Policy Council)，周二對有關貿易協議表示擔憂。委員會負責人布朗特(Matt Blunt)指出，日本進口汽車征收的新關稅，將低於加拿大和墨西哥進口汽車及零件的25%稅率，對美國產業和美國汽車工人來說是「一樁糟糕的交易！」(jf)