23/07/2025 16:30

《外資精點》夥拍渣打穩定幣項目，花旗升聯易融科技目標價51%

《經濟通通訊社23日專訊》花旗上調聯易融科技(09959)目標價51%，由1.85元上調至2.8元，維持「中性」評級。



該行發表研究報告指出，聯易融科技股價自2025年4月以來上升，主因憧憬重新獲得南向交易資格；來自更多基建項目及數字化貿易交易(DTT)平台收入，令明年收入潛在增長空間。



該行預期聯易融科技管理層今年加大整頓工作力度，為2026年業務轉虧為盈奠下基礎。該行微調2025至27年盈利預測，上調聯易融科技目標價，以反映2026年起的盈利憧憬。



報告指出，雖然公司與渣打銀行等多方合作開發的DTT平台，支持在國際貿易支付中使用穩定幣，但該行預計，DTT平台的收入貢獻可能要到2026年才會顯現，因為香港金管局將於2025年8月1日才開始接受穩定幣牌照申請，預計到2025年底將批准個位數的穩定幣牌照。另外，該行預期聯易融科技最早要到2026年9月才能重新獲得南向交易資格。



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