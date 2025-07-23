23/07/2025 08:23

【開市Ｇｏ】美晶片股下跌，特朗普或訪華，網易代理D4獲批進口

2025年7月23日【要聞盤點】



1、美股昨日收市呈現分化局面，標普500指數再創歷史新高，惟晶片股大跌令納指回落，道指則靠工業及防守型板塊帶動上揚。市場氣氛聚焦科技龍頭企業即將公布的季度業績。納指日內下跌，主要由於晶片板塊回落。其中，英偉達下跌2.6%，AMD跌1.5%，市況反映市場對半導體業下半年需求復甦有一定保留。



2、美國總統特朗普預告可能會在不久的將來再度訪問中國。假若成事，其將會是特朗普第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。另外美國財長貝萊特將於下周與中國官員在斯德哥爾摩會面，討論可能延長8月12日提高關稅最後期限的問題。



3、美國總統特朗普宣布，所有出口到印尼的貨品將不需要繳納關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。



4、據路透消息，白宮計劃於周三公布一項新政，呼籲把美國人工智能(AI)技術出口到海外，並打擊過於嚴格、阻礙美國AI發展的州法律。根據草案文件，白宮禁止將聯邦AI資金撥給那些擁有嚴格AI法規的州，並推動開源和開放權重的AI開發，通過由商務部主導的數據中心項目和「全棧部署包」來出口美國AI技術。計劃旨在「聚焦於通過AI創造就業和推動產業突破，從而賦能美國工人」。



5、據《彭博》報道，美國財長貝萊德已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不許使用貝萊德發給員工的設備，包括iPhone和iPad，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過VPN遠程訪問，這凸顯了一些跨國企業對員工在當地工作的擔憂加劇。此赴華出差的「政策強化措施」將在7月16日生效。



6、特朗普表示，他已與日本達成貿易協議。根據該協議，日本將向美國投資5500億美元，美國將對日本進口產品徵收15%的關稅。日圓受此消息影響上漲，但隨後回吐漲幅。



7、中歐峰會將於本周舉行，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在社交平台上表示，這是討論關鍵貿易和投資問題的機會，他期望建立更加平衡的中歐夥伴關係，其應建立在公平競爭，以及更高的可預測性和可靠性基礎之上。



8、中國市監總局昨日宣布，暫停對美國化工公司杜邦中國集團的反壟斷調查。



9、金管局完成對三家銀行的調查及紀律處分程序，三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行。



【焦點股】



網易(09999)、百度(09888)、騰訊(00700)

- 7月127款國產遊戲、7款進口遊戲獲批，其中包括網易代理的《暗黑破壞神IV》及《漫威秘法狂潮》



周大福(01929)

- 上季零售值下跌1.9%，港澳同店銷售增長2%



ASMPT(00522)

- 中期少賺三成派息26仙，料第三季收入同比增一成



藥明合聯(02268)

- 料上半年經調整淨利升逾67%



比亞迪(01211)

- 傳推遲匈牙利工廠量產計劃至2026年



AI概念股：阿里(09988)、騰訊(00700)、萬國數據(09698)

- 據報美國白宮將推新政策，促AI技術出口全球，打擊阻礙AI發展的州份



敏實集團(00425)

- 進軍低空經濟，擬研發低空飛行器



TCL電子(01070)

- 預計上半年經調整盈利增長超過45%



中國抗體(03681)

- 折讓16%發行新股予23人，籌集資金3.7億元



復星醫藥(02196)

- 擬投資1.2億元人民幣設立新公司，專注核藥產品發展



東方電氣(01072)

- A股異常波動，不存在未披露重大事項



【油金報價】



紐約期油上升0.49%，報65.63美元/桶



布倫特期油上升0.17%，報68.91美元/桶



黃金現貨下跌0.03%，報3430.53美元/盎司



黃金期貨下跌0.01%，報3443.52美元/盎司