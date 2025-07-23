23/07/2025 08:23
【開市Ｇｏ】美晶片股下跌，特朗普或訪華，網易代理D4獲批進口
2025年7月23日【要聞盤點】
1、美股昨日收市呈現分化局面，標普500指數再創歷史新高，惟晶片股大跌令納指回落，道指則靠工業及防守型板塊帶動上揚。市場氣氛聚焦科技龍頭企業即將公布的季度業績。納指日內下跌，主要由於晶片板塊回落。其中，英偉達下跌2.6%，AMD跌1.5%，市況反映市場對半導體業下半年需求復甦有一定保留。
2、美國總統特朗普預告可能會在不久的將來再度訪問中國。假若成事，其將會是特朗普第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。另外美國財長貝萊特將於下周與中國官員在斯德哥爾摩會面，討論可能延長8月12日提高關稅最後期限的問題。
3、美國總統特朗普宣布，所有出口到印尼的貨品將不需要繳納關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。
4、據路透消息，白宮計劃於周三公布一項新政，呼籲把美國人工智能(AI)技術出口到海外，並打擊過於嚴格、阻礙美國AI發展的州法律。根據草案文件，白宮禁止將聯邦AI資金撥給那些擁有嚴格AI法規的州，並推動開源和開放權重的AI開發，通過由商務部主導的數據中心項目和「全棧部署包」來出口美國AI技術。計劃旨在「聚焦於通過AI創造就業和推動產業突破，從而賦能美國工人」。
5、據《彭博》報道，美國財長貝萊德已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不許使用貝萊德發給員工的設備，包括iPhone和iPad，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過VPN遠程訪問，這凸顯了一些跨國企業對員工在當地工作的擔憂加劇。此赴華出差的「政策強化措施」將在7月16日生效。
6、特朗普表示，他已與日本達成貿易協議。根據該協議，日本將向美國投資5500億美元，美國將對日本進口產品徵收15%的關稅。日圓受此消息影響上漲，但隨後回吐漲幅。
7、中歐峰會將於本周舉行，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在社交平台上表示，這是討論關鍵貿易和投資問題的機會，他期望建立更加平衡的中歐夥伴關係，其應建立在公平競爭，以及更高的可預測性和可靠性基礎之上。
8、中國市監總局昨日宣布，暫停對美國化工公司杜邦中國集團的反壟斷調查。
9、金管局完成對三家銀行的調查及紀律處分程序，三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行。
【焦點股】
網易(09999)、百度(09888)、騰訊(00700)
- 7月127款國產遊戲、7款進口遊戲獲批，其中包括網易代理的《暗黑破壞神IV》及《漫威秘法狂潮》
周大福(01929)
- 上季零售值下跌1.9%，港澳同店銷售增長2%
ASMPT(00522)
- 中期少賺三成派息26仙，料第三季收入同比增一成
藥明合聯(02268)
- 料上半年經調整淨利升逾67%
比亞迪(01211)
- 傳推遲匈牙利工廠量產計劃至2026年
AI概念股：阿里(09988)、騰訊(00700)、萬國數據(09698)
- 據報美國白宮將推新政策，促AI技術出口全球，打擊阻礙AI發展的州份
敏實集團(00425)
- 進軍低空經濟，擬研發低空飛行器
TCL電子(01070)
- 預計上半年經調整盈利增長超過45%
中國抗體(03681)
- 折讓16%發行新股予23人，籌集資金3.7億元
復星醫藥(02196)
- 擬投資1.2億元人民幣設立新公司，專注核藥產品發展
東方電氣(01072)
- A股異常波動，不存在未披露重大事項
【油金報價】
紐約期油上升0.49%，報65.63美元/桶
布倫特期油上升0.17%，報68.91美元/桶
黃金現貨下跌0.03%，報3430.53美元/盎司
黃金期貨下跌0.01%，報3443.52美元/盎司
1、美股昨日收市呈現分化局面，標普500指數再創歷史新高，惟晶片股大跌令納指回落，道指則靠工業及防守型板塊帶動上揚。市場氣氛聚焦科技龍頭企業即將公布的季度業績。納指日內下跌，主要由於晶片板塊回落。其中，英偉達下跌2.6%，AMD跌1.5%，市況反映市場對半導體業下半年需求復甦有一定保留。
2、美國總統特朗普預告可能會在不久的將來再度訪問中國。假若成事，其將會是特朗普第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。另外美國財長貝萊特將於下周與中國官員在斯德哥爾摩會面，討論可能延長8月12日提高關稅最後期限的問題。
3、美國總統特朗普宣布，所有出口到印尼的貨品將不需要繳納關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。
4、據路透消息，白宮計劃於周三公布一項新政，呼籲把美國人工智能(AI)技術出口到海外，並打擊過於嚴格、阻礙美國AI發展的州法律。根據草案文件，白宮禁止將聯邦AI資金撥給那些擁有嚴格AI法規的州，並推動開源和開放權重的AI開發，通過由商務部主導的數據中心項目和「全棧部署包」來出口美國AI技術。計劃旨在「聚焦於通過AI創造就業和推動產業突破，從而賦能美國工人」。
5、據《彭博》報道，美國財長貝萊德已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不許使用貝萊德發給員工的設備，包括iPhone和iPad，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過VPN遠程訪問，這凸顯了一些跨國企業對員工在當地工作的擔憂加劇。此赴華出差的「政策強化措施」將在7月16日生效。
6、特朗普表示，他已與日本達成貿易協議。根據該協議，日本將向美國投資5500億美元，美國將對日本進口產品徵收15%的關稅。日圓受此消息影響上漲，但隨後回吐漲幅。
7、中歐峰會將於本周舉行，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在社交平台上表示，這是討論關鍵貿易和投資問題的機會，他期望建立更加平衡的中歐夥伴關係，其應建立在公平競爭，以及更高的可預測性和可靠性基礎之上。
8、中國市監總局昨日宣布，暫停對美國化工公司杜邦中國集團的反壟斷調查。
9、金管局完成對三家銀行的調查及紀律處分程序，三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行。
【焦點股】
網易(09999)、百度(09888)、騰訊(00700)
- 7月127款國產遊戲、7款進口遊戲獲批，其中包括網易代理的《暗黑破壞神IV》及《漫威秘法狂潮》
周大福(01929)
- 上季零售值下跌1.9%，港澳同店銷售增長2%
ASMPT(00522)
- 中期少賺三成派息26仙，料第三季收入同比增一成
藥明合聯(02268)
- 料上半年經調整淨利升逾67%
比亞迪(01211)
- 傳推遲匈牙利工廠量產計劃至2026年
AI概念股：阿里(09988)、騰訊(00700)、萬國數據(09698)
- 據報美國白宮將推新政策，促AI技術出口全球，打擊阻礙AI發展的州份
敏實集團(00425)
- 進軍低空經濟，擬研發低空飛行器
TCL電子(01070)
- 預計上半年經調整盈利增長超過45%
中國抗體(03681)
- 折讓16%發行新股予23人，籌集資金3.7億元
復星醫藥(02196)
- 擬投資1.2億元人民幣設立新公司，專注核藥產品發展
東方電氣(01072)
- A股異常波動，不存在未披露重大事項
【油金報價】
紐約期油上升0.49%，報65.63美元/桶
布倫特期油上升0.17%，報68.91美元/桶
黃金現貨下跌0.03%，報3430.53美元/盎司
黃金期貨下跌0.01%，報3443.52美元/盎司