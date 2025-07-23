23/07/2025 16:00

【關稅戰】特朗普關稅由誰買單？數據顯示為美國消費者和企業

《經濟通通訊社23日專訊》特朗普政府陸續公布對各國徵收的關稅稅率，但關鍵問題是，究竟是由誰買單？分析指，到目前為止，是美國企業和消費者。



據報道，儘管關稅為美國政府帶來可觀的收入成長，但數據表明，這些錢主要來自美國國內。通用汽車是最新一家披露關稅如何推高成本的美國企業。該公司周二（22日）表示，由於選擇自行承擔這筆費用，關稅已使利潤減少超過10億美元。



*德銀：未來美國消費者價格可能面臨更大壓力*



德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelos指出：「從宏觀層面看證據相當明確：主要是美國人在為關稅買單。未來美國消費者價格很可能面臨更大壓力。」



許多經濟學家也持類似觀點，特別是在今年消費者價格指數(CPI)整體溫和、反映出企業不願輕易將關稅成本轉嫁給客戶的背景下。這一點在生產者價格指數中也有所體現，近幾個月來，該指數中的一個躉售商和零售商利潤率指標明顯下降。



富國銀行的經濟學家Sarah House和Nicole Cervi亦表示：「由於進口價格幾乎沒有回落，國內企業正硬著頭皮承擔更高的關稅成本，並開始將其部分轉嫁給消費者。近期進口價格的上漲表明外國供應商總體上拒絕降價。」(rc)