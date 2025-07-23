23/07/2025 19:32

《再戰明天》中歐峰會舉行，歐洲央行公布議息結果

《經濟通通訊社23日專訊》中歐峰會舉行，及歐洲央行公布議息結果，料為周四（24日）市場焦點。



*澳洲央行總裁講話，日本、德國、英國及歐美公布PMI*



各國重要經濟活動方面，中國歐盟峰會舉行（至25日）。歐洲央行舉行貨幣政策會議。周四本港時間9:30am，新西蘭央行首席經濟學家康韋就關稅對新西蘭經濟的影響發表講話。11:05am，澳洲央行總裁布洛克講話。晚上8:00pm，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會主席馮德萊恩訪問中國，將在會見中國國家主席習近平和國務院總理李強後舉行記者會。8:45pm，歐洲央行貨幣政策會議結束後召開記者會，總裁拉加德出席。



數據方面，周四7:00am（本港時間．下同），澳洲公布7月製造業採購經理人指數。8:30am，日本公布7月製造業採購經理人指數；7月綜合採購經理人指數；7月服務業採購經理人指數。3:30pm，德國公布7月製造業採購經理人指數，料由49升至49.5；7月綜合採購經理人指數料由50.4升至50.7；7月服務業採購經理人指數料由49.7升至50。4:00pm，歐元區公布7月綜合採購經理人指數，料由50.6升至50.7；7月服務業採購經理人指數料由50.5升至50.6。4:30pm，英國公布7月製造業採購經理人指數，料由47.7升至48；7月綜合採購經理人指數料由52降至51.8；7月服務業採購經理人指數料由52.8升至52.9。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由195.6萬降至195.4萬；首次申請失業救濟金人數料由22.1萬升至22.6萬。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由52.9降至52.7；7月綜合採購經理人指數料由52.9降至52.8；7月服務業採購經理人指數料由52.9升至53。10:00pm，美國公布6月新屋銷售，料由62.3萬升至65萬，月率料由下滑13.7%改善至升4.3%。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有:IMAX CHINA(01970)等。(wa)