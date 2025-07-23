25,538.07
+408.04
(+1.62%)
25,487
-82
(-0.32%)
低水51
9,241.20
+165.60
(+1.82%)
5,745.74
+138.91
(+2.48%)
3,330.67億
3,582.30
+0.44
(+0.012%)
4,119.77
+0.81
(+0.020%)
11,059.04
-40.79
(-0.367%)
2,216.78
+2.14
(+0.10%)
118,136.4200
-1,818.0100
(-1.516%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0944
澳元最佳客戶買入價
5.1776
歐元最佳客戶買入價
9.2240
英鎊最佳客戶買入價
10.6468
日圓最佳客戶買入價
5.3565
推廣【切勿誤信投資詐騙廣告】
恒生指數
25,538.07
+408.04
(+1.62%)
期指(夜)
低水51
25,487
-82
(-0.32%)
國企指數
9,241.20
+165.60
(+1.82%)
科技指數
5,745.74
+138.91
(+2.48%)
大市成交
3,330.67億
股票
3,143.00億
(94.365%)
窩輪
73.85億
(2.217%)
牛熊證
113.82億
(3.417%)
即時更新：23/07/2025 18:00
可賣空股票總成交
3,054.17億
主板賣空
381.22億
(12.482%)
更新：23/07/2025 16:59
上証指數
成交：8,570.46億
3,582.30
+0.44
(+0.012%)
滬深300
4,119.77
+0.81
(+0.020%)
深証成指
11,059.04
-40.79
(-0.367%)
MSCI中國A50
2,216.78
+2.14
(+0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
118,136.4200
-1,818.0100
(-1.516%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0944
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1776
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2240
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6468
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3565
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00388 香港交易所00700 騰訊控股00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普稱與日本達成貿易協議，稅率為15%

23/07/2025 09:57
關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
ETF
Highlight:
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​(價值HK$168)
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.7862
電匯客戶賣出
5.7670
更新：23/07/2025 21:05:40
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,414.2600
-13.3100
-0.388%
XAG 白銀現貨
39.3312
+0.0969
+0.247%
更新：23/07/2025 21:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處