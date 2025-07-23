23/07/2025 11:44

《本港經濟》亞開行降今年香港經濟增長預測至2%，明年2.1%

《經濟通通訊社23日專訊》亞洲開發銀行表示，主要受關稅政策拖累環球貿易活動不確定等因素引致，再調低亞洲發展中國家2025年及2026經濟增長預測至4.7%及4.6%，分別下調0.2個百分點及0.1個百分點。



該行表示，將香港2025年及2026經濟增長預測由2.3%及2.5%調低至2%及2.1%。維持中國2025年及2026經濟增長預測4.7%及4.3%。



通脹方面，將2025年及2026亞洲發展中國家通脹預測調低至2%及2.1%。內地2025年及2026通脹預測由0.4%及0.7%調低至0.2%及0.4%，香港則由1.9%及2%均調低至1.6%。(bn)