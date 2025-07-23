23/07/2025 16:23

【香港要聞】孫玉菡：截至6月底高才通計劃收到13.5萬宗申請

《經濟通通訊社23日專訊》勞工及福利局局長孫玉菡書面答覆議員查詢時表示，截至今年6月底，「高端人才通行證計劃」、「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港/回港就業安排」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」以及「科技人才入境計劃」共接獲逾19萬宗申請，當中近14萬宗獲批。「職專畢業生留港計劃」要待首批合資格全日制高級文憑課程學生於2026年年中起畢業後才開始接受申請。



孫玉菡表示，在「新資本投資者入境計劃」下，投資推廣署負責審查申請是否符合有關財務規定，入境處則負責審批簽證‍/進入許可、延長逗留期限和無條件限制逗留的申請。去年6月1日至今年6月底，入境處共接獲1295宗「新資本投資者入境計劃」的申請，當中673宗獲批。入境處沒有備存提問涉及各項計劃申請及簽證費用所得收入的統計數字。



孫玉菡提及，以吸納高收入人士或頂尖學府學士畢業生為目標的高才通計劃自2022年底推出以來反應十分踴躍。截至今年六月底，共收到約13.5萬宗申請，當中近10.9萬宗獲批，有約四成（約32000名）B類及C類的申請者畢業於海外頂尖大學的學士課程。



*過去五年「一般就業政策」接獲逾11.2萬宗申請*



孫玉菡表示，過去三年，「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下分別約7.6萬及5.7萬宗獲批申請中，從事創新科技（創科）相關範疇工作的獲批申請人數目分別為1654及4006。優才計劃下，過去三年成功通過甄選程序的獲批個案約有2.7萬宗，當中8021名申請人背景來自創科相關範疇。至於旨在吸納科技人才來港從事研發工作的「科技人才入境計劃」，過去三年共有334位申請人獲批，全數從事創科範疇工作。



孫玉菡指出，就高才通計劃，入境處於2023年3月1日調整申請流程，要求有工作經驗的申請人必須申報其職業所屬的界別。自2023年3月起至今年6月底，近十萬宗獲批申請當中有26211名申請人申報其過去工作屬創科相關範疇。



孫玉菡提及，過去五年，「一般就業政策」接獲逾11.2萬宗申請，逾10.3萬宗申請獲批，當中約6.3萬宗為聘用期少於12個月的短期職位。「輸入內地人才計劃」過去五年共收到近8.8萬宗申請，超過7.7萬宗獲批，約3.1萬宗獲批申請為短期職位的個案。(bn)