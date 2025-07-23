23/07/2025 11:33
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連升兩日
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報0.93817厘，是7月18日後最高，升0.859基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.78101厘，跌1.137基點，是7月3日後最低。
隔夜息報0.18512厘，跌1基點；一周拆息升1.488基點，報0.32125厘，兩周則升0.899基點，報0.59095厘。長息方面，六個月拆息跌3.244基點，報2.4381厘，一年期則跌1.679基點，報2.88976厘。
港元匯價今日在7.8494-7.8500之間上落，最新報7.8499。
金管局貼現窗昨日向銀行拆出2000萬元隔夜流動性，為本月第二次。計入外滙基金票據及債券所付利息或新發行量8300萬元，香港銀行體系總結餘今日降至863.46億元。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.18512厘，跌1基點；一周拆息升1.488基點，報0.32125厘，兩周則升0.899基點，報0.59095厘。長息方面，六個月拆息跌3.244基點，報2.4381厘，一年期則跌1.679基點，報2.88976厘。
港元匯價今日在7.8494-7.8500之間上落，最新報7.8499。
金管局貼現窗昨日向銀行拆出2000萬元隔夜流動性，為本月第二次。計入外滙基金票據及債券所付利息或新發行量8300萬元，香港銀行體系總結餘今日降至863.46億元。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.18512
|-1
|一周
|0.32125
|+1.488
|兩周
|0.59095
|+0.899
|一個月
|0.93817
|+0.859
|兩個月
|1.39387
|+0.411
|三個月
|1.78101
|-1.137
|六個月
|2.4381
|-3.244
|一年
|2.88976
|-1.679
資料來源：香港銀行公會