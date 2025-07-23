23/07/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.18512 -1 一周 0.32125 +1.488 兩周 0.59095 +0.899 一個月 0.93817 +0.859 兩個月 1.39387 +0.411 三個月 1.78101 -1.137 六個月 2.4381 -3.244 一年 2.88976 -1.679

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報0.93817厘，是7月18日後最高，升0.859基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.78101厘，跌1.137基點，是7月3日後最低。隔夜息報0.18512厘，跌1基點；一周拆息升1.488基點，報0.32125厘，兩周則升0.899基點，報0.59095厘。長息方面，六個月拆息跌3.244基點，報2.4381厘，一年期則跌1.679基點，報2.88976厘。港元匯價今日在7.8494-7.8500之間上落，最新報7.8499。金管局貼現窗昨日向銀行拆出2000萬元隔夜流動性，為本月第二次。計入外滙基金票據及債券所付利息或新發行量8300萬元，香港銀行體系總結餘今日降至863.46億元。資料來源：香港銀行公會