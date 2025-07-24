24/07/2025 11:15

《市場展望》施羅德投資：宏觀經濟環境參差，看好跨地區股票配置

《環富通基金頻道24日專訊》施羅德投資發表對2025下半年的環球金融市場展望，對宏觀經濟形勢及各資產類別投資前景作出分析，並指出潛在關稅政策與消費行為變化對市場的深遠影響。



施羅德投資指，隨著金融市場應對未知的關稅可能性，新一輪關稅的潛在威脅可能帶來滯脹(stagflation)壓力。雖然消費者至今承擔了這些成本，但整體消費意欲轉趨謹慎。儘管美國家庭仍具備能力進一步貸款，但前瞻經濟指標如美國供應管理協會(ISM)數據顯示，非必要消費出現放緩。雖然通脹正逐步回落、就業市場在多個地區仍保持穩定，但環球中期經濟前景仍屬參差。



*亞洲深度融入環球製造業價值鏈，資金回流美國有困難*



施羅德投資亞洲區多元資產投資主管近藤敬子表示，美國通脹逐步回落，令人關注關稅對長遠通脹的潛在影響。雖然就業市場仍具韌性，招聘活動持續活躍，但施羅德投資的分析認為，市場或過度預期美國聯儲局的鴿派立場。與此同時，環球財政政策正轉向擴張，如美國以外地區增加國防開支，以及類似《大而美法案》(OBBBA)等政策變化，反映投資者需密切關注宏觀經濟動向。歐元區方面，通脹雖已回落至2%目標，但2025年該區的經濟增長預測則持續下調。



她指出，投資者愈來愈多在亞洲發掘投資機遇，促使亞洲股票在今年年初至今的表現優於美國。雖然關稅的不確定性或會為金融市場帶來一定波動，但亞洲已深度融入環球製造業價值鏈，這表示資金回流至美國存在一定困難。美元偏軟亦有利亞洲股票及區內本地貨幣計價債券。



*重點關注美國及歐洲金融股，黃金具抗通脹作用仍吸引*



鑑於美國在短期內出現經濟衰退的風險仍然較低，施羅德投資對整體股票前景維持正面看法。公司傾向於在不同地區的股市廣泛配置，並重點關注美國及歐洲金融業板塊。近藤敬子表示，即使貿易政策的波動可能帶來輿論風險，內需趨勢、穩定企業盈利及良好利率環境支持公司的投資部署。



在固定收益方面，施羅德投資對整體債券存續期持中性態度。儘管市場普遍預期聯儲局將於2025年開始減息，但財赤與供應壓力推高長年期債息，令債券投資者在通脹與增長風險之間需作出更審慎的權衡。施羅德投資對信貸市場亦維持中性觀點，雖然目前估值偏高，但技術基本面仍穩健，美國信貸仍獲海外投資者青睞。



大宗商品當中，施羅德投資繼續看好黃金表現，認為其作為對抗通脹的傳統避險資產的作用仍具吸引力，在各國央行持續增持的背景下，黃金需求有望維持強勁。



近藤敬子指，展望未來，政策層面還是經濟基本面指標均持續釋出多重矛盾訊號，當前的金融市場整體前景仍不明朗。在這樣的環境下，作為主動型投資者，施羅德投資將繼續保持審慎及靈活，爭取在波動中捕捉具韌性與潛在回報的投資機會。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。