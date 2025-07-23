23/07/2025 08:21

【關稅戰】市場監管總局：暫停對杜邦中國反壟斷調查

《經濟通通訊社23日專訊》中美關稅戰緩和再現積極信號，國家市場監管總局在22日宣布，暫停對杜邦中國集團有限公司的反壟斷調查程序。



在今年4月初，美國總統特朗普宣布對中國商品加徵關稅後不久，國家市場監管總局公告，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，依法對該公司開展立案調查。當時行業分析指出，可能的調查方向包括：通過排他性協議限制下游客戶選擇、利用專利壁壘實施搭售行為，或在關鍵原材料市場實施價格歧視等。



杜邦公司於1984年在北京設立辦事處，並於1988年在深圳註冊成立杜邦中國集團有限公司，成為最早開展對華投資的世界500強企業之一。(ct)