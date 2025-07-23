23/07/2025 14:53

【關稅戰】6月廣州對美進出口環比增24%，經貿會談取得進展

《經濟通通訊社23日專訊》廣州海關舉行上半年廣州市進出口情況新聞發布會。廣州海關副關長黃斌稱，近期，中美日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，6月份廣州對美進出口環比增長24%。



*上半年廣州市外貿歷史同期首破6000億元*



今年上半年，廣州市貨物貿易進出口6050.5億元（人民幣．下同），歷史同期首次突破6000億元大關，同比增長15.5%。其中，出口3969.1億元，增長25.2%；進口2081.5億元，增長0.7%。



從月度走勢看，廣州外貿進出口連續13個月保持增長。從季度走勢看，連續兩個季度保持了10%以上的增長，二季度出口更是創下季度歷史最高值，持續展現出穩中有進的韌性。



黃斌稱，從增長貢獻看，上半年廣州市貢獻了超過800億元的外貿增量，對全國和廣東的外貿增長貢獻率分別達13.1%和46.7%。(ct)