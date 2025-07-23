23/07/2025 14:54

【關稅戰】中國6月對美稀土磁鐵出口暴增6倍，但仍處較低水準

《經濟通通訊社23日專訊》中國海關總署出口統計資料顯示，中國6月對美國出口的稀土磁鐵較上個月暴增6倍以上，但比起去年同期，出口量仍減少52%。分析師預估7月將進一步回升。今年6月中國則向全球出口了3188噸稀土磁鐵，較5月份的1238噸增長了157.5%，但仍較去年同期下降38.1%。



據《日經中文網》引述知情人士指出，今年6月的稀土磁鐵出口量雖較上月有所增加，但仍保持在相對低的水準。按國家和地區來看，中國對美國稀土磁鐵出口規模位居第2，對德國出口最多，達到達到764噸，年減25%。對日本的稀土磁鐵出口量為131噸，較去年同期減少32%。



全球稀土磁鐵超過八成為中國製造。為報復美國的關稅，中國於4月初決定將幾種稀土產品添加到出口限制清單中，一度造成了福特汽車等美國部分工廠暫時停工。《路透》引述分析師表示，隨著6月更多出口商獲得許可證，7月稀土磁鐵出貨量可能會進一步回升。(jq)