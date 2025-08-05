23/07/2025 17:24

【ＡＩ】上交所：以AI等為支點，加強培育和服務優質科技企業

《經濟通通訊社23日專訊》據上交所今日消息，在科創板開市6周年之際，上交所專題調研上海「模速空間」，並聯合徐匯區人民政府共同舉辦上海市人工智能產業鏈企業座談會，與重點企業、投資機構、保薦機構面對面深入交流，充分聽取意見建議，加速構建適配人工智能科創新時代的良好生態。



上交所表示，下一步將按照中證監統一部署，以科創板改革「1+6」政策為契機，廣泛凝聚市場共識，攜手各方同向發力，以人工智能等前沿科技領域為戰略支點，進一步強化優質科技企業全生命周期、全產品線、全業務鏈條培育和服務，加快推動典型案例早日落地，充分發揮示範帶動效應，促進新質生產力發展邁上新台階，助力科創板深化改革譜寫新篇章。(jq)