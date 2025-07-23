23/07/2025 09:38

【聚焦人幣】中美貿談下周瑞典舉行，人幣即期開市升116點子

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1414，較上個交易日升46點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾八個半月新高，和市場預測偏強逾180點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開116點子，報7.1640，上個交易日即期匯率收盤報7.1756。



美國財政部長貝森特當地時間22日在接受傳媒訪時宣布，第三輪中美貿易談判將於下周一、周二在瑞典斯德哥爾摩舉行。瑞典首相亦在稍後證實，瑞典將主辦華盛頓和北京之間的最新一輪會談。他在社交平台X上表示，「此次談判主要涉及中美關系，但對全球貿易和經濟也具有重要意義」。



隔夜美元回到兩周低點，這部分緩解人民幣的外部壓力，而中美將進行新一輪談判也將緩和緊張的中美關係，有利於人民幣反彈。



渣打最新觀點指出，到今年年底美元兌在岸人民幣將上漲2.5%至7.35一線，一方面在上半年搶出口之後，下半年出口將面臨更大的關稅阻力，而工業利潤自第二季度以來已經再次出現疲軟。人民幣走強可能會進一步抑制企業盈利能力，並進一步削弱勞動力市場。(jq)