23/07/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收升146點報7.161，創逾八個半月高

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1610，較上個交易日4時30分收盤價升146點子，兩連升，創2024年11月7日以來逾八個半月新高，全日在7.1600至7.1725之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升86點子，報7.1605。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1414，較上個交易日升46點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾八個半月新高，和市場預測偏強逾180點。



中國股市漲勢如虹，人民幣市場情緒亦受到提振，短期料穩中偏強。商務部今日公布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。



不過德商銀行報告認為，雖然無法排除年內人民幣兌美元走強的可能性，但中國人行更傾向於人民幣保持穩定或略微走弱，但不會過度走弱，這將有助於促進中國對全球的出口。因此，繼續預計人民幣將小幅貶值，到年底USDCNY將達到7.30。(jq)