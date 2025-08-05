23/07/2025 14:56

【ＡＩ】阿里據報本周發布首款自研AI眼鏡

《經濟通通訊社23日專訊》據內媒引述知情人士透露，阿里巴巴(09988)將於本周發布首款自研AI眼鏡。報道指，該款AI眼鏡在硬件規格上將超越Ray-Ban Meta智能眼鏡，並將分為兩個版本--不帶顯示的AI智能眼鏡，以及帶顯示的AI+AR智能眼鏡。



知情人士指，這是阿里自去年底整合AI To C業務後推出的首款AI產品。這款AI眼鏡擁有市面上多數產品擁有的的基礎功能，如語音助手、音樂播放、電話通話、實時翻譯、會議紀要等，並能實現對阿里巴巴生態內的整合，包括地圖、支付、購物類的功能，「高德、支付寶、淘寶等技術團隊等都參與了進來」。產品的AI能力方面，基礎模型將調用通義千問，夸克則會訓練學習、健康等方向的垂類模型。



稍早三六零(滬:601360)董事長周鴻禕表示，公司本月將會發布兩款AI硬件，分別是AI錄音筆、智能眼鏡。上月小米(01810)發布了首款AI眼鏡，共有3個版本，價格1999元人民幣起，產品形態上基本對標Ray-Ban Meta。(sl)