23/07/2025 16:38

【議息前瞻】摩通料歐央行本周按兵不動，經濟前景仍待觀察

《環富通基金頻道23日專訊》摩通發表研究報告指出，未來兩周將有多個央行會議，市場將重新關注央行決策。該行預計歐洲央行本周四(24日)將維持利率不變，並就未來會議發出開放及取決於數據的信號。



報告指出，歐元區經濟增長較預期強韌，服務業通脹較為持續，減低了近期降息的壓力。預計該區工業部門將出現放緩，加上全球需求放緩將拖累2025年下半年歐元區經濟增長。隨著工資及服務價格通脹放緩，歐洲央行進一步放寬政策的理據將增強。



報告認為，歐元區經濟增長較預期強韌，但工業部門可能出現放緩，加上全球需求放緩將影響下半年經濟表現。工資及服務價格通脹放緩，或為歐洲央行進一步放寬政策提供理據。



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