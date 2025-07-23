23/07/2025 08:46

【關稅戰】貿易協議削弱避險情緒，亞市早盤金價小跌，日股大漲

《經濟通通訊社23日專訊》黃金價格周三（23日）在亞洲早盤小幅走低，因為一系列貿易協議的達成削弱黃金的避險吸引力。現貨黃金下跌0.1%，報每盎司3428.36美元。



美國總統特朗普當地時間周二晚間在Truth Social上宣布，與日本達成一項大規模貿易協議。美國將對日本進口商品徵收15%的對等關稅，低於他早些時候威脅要徵收的25%關稅稅率。作為回報，日本將向更多美國商品開放市場，並將向美國投資5500億美元。



受消息影響，日經225指數一度大漲2.2%，日本東證指數早盤一度大漲2.3%。汽車製造商板塊在東證產業分類指數中表現最佳，飆漲約7.6%，豐田一度大漲10%。



*日媒：石破茂很快決定是否辭職*



另據《讀賣新聞》報道，日本首相石破茂計劃在評估與美國的關稅談判進展後，很快決定是否辭職。



據報道，石破周二（22日）晚間表示，一旦貿易談判達成解決方案，他將解釋如何承擔選舉失敗的責任。盡管執政聯盟在周日（20日）參議院選舉中慘敗後，石破茂誓言繼續執政，但他在自民黨內部面臨越來越多的反對。(rc)