23/07/2025 09:14

【關稅戰】特朗普與菲律賓及印尼達成貿易協議，徵19%關稅

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普當地時間周二（22日）宣布，他已與菲律賓及印尼達成貿易協議，美國將對來自菲律賓和印尼的商品徵收19%的關稅，費用由美國企業承擔，而美國出口至兩國的商品將免關稅。



特朗普在周二與馬可斯總統在白宮會面後宣布了這項協議。他在社群平台Truth Social上表示：「這是一次美好的訪問，我們完成了貿易協議。」不過，目前尚不清楚雙方是否正式簽署了相關文件。



*美國政府：與印尼簽協議帶來至少500億美元的額外市場准入機會*



印尼方面，根據美方官員介紹，印尼同意調整多項非關稅壁壘，包括取消對數碼服務收入（如串流媒體廣告、社群媒體廣告）的稅收，以及取消對美國產品的「裝運前檢驗或認證要求」。白宮官員稱，這類檢驗制度對美國農民構成出口障礙，取消可望推動美國農產品更順利進入印尼市場。



此外，印尼也同意接受美國聯邦機動車安全標準，並取消關鍵礦產的出口限制。



美國政府預計，印尼決定削減貿易壁壘將為美國商品帶來至少500億美元的額外市場准入機會。500億美元包括新市場准入的估計價值，以及印尼公司打算購買的美國商品，包括液化天然氣、石油和農產品。(rc)