23/07/2025 09:43

【關稅戰】加拿大總理卡尼：不會毫無底線與美國達成貿易協議

《經濟通通訊社23日專訊》加拿大總理試圖降低外界對未來10天內與美國達成貿易協議的 預期，他表示由於特朗普政府不斷改變目標，因此雙方談判艱難。



加拿大總理卡尼周二（22日）在安大略省會見各省領導人後對記者表示：「加拿大不會接受一個糟糕的協議。我們的目標不是不惜一切代價達成協議。我們追求的是一項最符合加拿大利益的協議。」



卡尼表示，如果雙方在8月初之前仍無法達成協議，加拿大將評估當前形勢，但他並未明確回答政府是否會正式採取報復措施。



加拿大負責美加貿易事務的內閣部長勒布朗，本周晚些時候將與政府高級幕僚一同前往華盛頓。勒布朗的發言人拒絕透露他將與誰會面。(rc)