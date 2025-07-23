23/07/2025 10:51

【外圍經濟】小麥期貨上漲，美國作物狀況惡化促使投資者縮減空倉

《經濟通通訊社23日專訊》小麥期貨周二（22日）上漲，美國作物狀況惡化促使投資者削減部分看空押注。



芝加哥期貨交易所9月交割的小麥期貨合約最高上漲1.9%，至每蒲式耳5.5275美元。



在截至本月20日當周，美國春小麥生長狀況變差，促使投資者平掉部分空頭頭寸。小麥價格升破10日、20日和30日移動平均線，這是一個通常會激勵買盤的技術訊號。



不過，由於本季的全球供應預計將會增長，因此上漲空間仍然有限。美國和法國、俄羅斯等主要產國的冬小麥收割工作正在順利推進。同時，阿根廷和澳洲的作物狀況良好，這些因素共同抑制價格上漲。(rc)