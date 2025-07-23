23/07/2025 14:20

【關稅戰】澳新銀行：美日關稅協議拖累日本，不太可能提振日圓

《經濟通通訊社23日專訊》根據澳新銀行的分析，日本與美國的關稅協議不太可能為日圓提供強力且持久的提振，因為關稅本身對日本經濟構成負面增長壓力。



該行的外匯策略師Felix Ryan指出，表面上看，將日本的關稅率從25%降低至15%似乎是利好消息，但仍然對日本經濟增長形成挑戰。他表示，出口疲弱可能會影響日本的國內生產總值(GDP)，因此日本央行在進一步加息方面將保持謹慎，直到增長影響明朗為止。



他亦提到，美元對日圓的下行空間目前也受到限制，因為美國商品期貨交易委員會的非商業數據顯示，美元兌日圓空頭頭寸仍然相對較高。此外，剛結束的日本參議院選舉所帶來的政治不確定性依然存在。



美元對日圓的匯率近來小幅變動，現報147.02日圓，升0.26%。(rc)