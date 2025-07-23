23/07/2025 08:04

五礦資源(01208)第二季銅總產量增54%，鋅產量增12%

《經濟通通訊社23日專訊》五礦資源(01208)公布，截至6月30日止第二季銅總產量約14萬噸，按年增長54%。這得益於三座銅礦山的產量均有所提升，其中Las Bambas創下歷史第二高的季度產量，銅精礦含銅產量約11.5萬噸，按年增長64%。至於鋅總產量為約5.6萬噸，增長12%，因Dugald River自去年檢修後重啟以來，產能穩定恢復，但部分增長被Rosebery產量下滑所抵銷。



該集團指，在上半年，銅產量23.3萬噸，升70%，電解銅產量2.54萬噸，升19%，鋅總產量10.8萬噸，跌1%。



另外，該集團指，自6月下旬以來，由於手工採礦者發起全國性抗議活動，Las Bambas面臨間歇性堵路情況，導致該銅精礦運輸暫停兩周，運輸已於本月15日恢復。期間生產活動正常。截至6月30日，礦山庫存共計約3萬噸銅精礦含銅，礦山正在逐步運輸積壓庫存。該集團指，多項金屬於今年產量指導維持不變，而Las Bambas的C1成本指導從每磅1.5至1.7美元下調至每磅1.4至1.6美元，因金、銀及鉬的價格利好，以及加工費下降。(wh)