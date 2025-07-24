24/07/2025 17:42

《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普宣布美日達成重大貿易協議，推動市場風險情緒。美股昨日（23日）升勢明顯，道指勁升逾500點，標指及納指再創新高。道指收市升507.85點或1.14%，報45010.29點；標普500指數升49.29點或0.78%，報6358.91點；納指升127.33點或0.61%，報21020.02點。港股方面，恒生指數收市報25667，升129點或0.5%，成交2948億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會主席馮德萊恩訪問中國，將在會見中國國家主席習近平和國務院總理李強後舉行記者會。8:45pm，歐洲央行貨幣政策會議結束後召開記者會，總裁拉加德出席。



數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由195.6萬降至195.4萬；首次申請失業救濟金人數料由22.1萬升至22.6萬。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由52.9降至52.7；7月綜合採購經理人指數料由52.9降至52.8；7月服務業採購經理人指數料由52.9升至53。10:00pm，美國公布6月新屋銷售，料由62.3萬升至65萬，月率料由下滑13.7%改善至升4.3%。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維持不變。



在美國，今日公布業績的公司有：英特爾(US.INTC)等。(wa)